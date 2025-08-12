Подозреваемый в убийстве спутник девушки арестован

РИМ, 12 августа. /ТАСС/. Уроженка Омска Анастасия Трофимова, чье тело было найдено в римском парке в начале июня, была задушена. Таковы выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной в рамках расследования убийства, сообщает газета Il Messaggero.

Подозреваемый в убийстве - спутник 28-летней женщины 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн, который имел также документы на имя Рексала Форда. Он находится в римской тюрьме. Мужчина был задержан в Греции, затем его выдали Италии, где он предстанет перед правосудием по обвинению в двойном убийстве: также было обнаружено тело 11-месячной Андромеды, рожденной Анастасией от Кауфманна после их знакомства на Мальте в 2023 году.

Мужчина, который, судя по публикациям в СМИ, отличается буйным характером, признает, что является отцом дочери россиянки, но отрицает свою вину в смерти девочки и ее матери. Он намерен самостоятельно защищаться на процессе, отказавшись от услуг адвоката.