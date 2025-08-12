Управляющего в Югре обвинили в хищении со счетов должников свыше 8,4 млн рублей

Уголовное дело передали в суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Финансовый управляющий, уроженец Омска, обвиняется в хищении со счетов у жителей Ханты-Мансийского автономного округа свыше 8,4 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Омска. <…> Обвиняемый с октября 2022-го по апрель 2024 года являлся финансовым управляющим. Он был уполномочен распоряжаться имуществом и денежными средствами должников, находящимися на их расчетных счетах, при этом похитил вверенные ему финансы - в результате его действий гражданам причинен ущерб на сумму свыше 8,4 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, с причинением значительного ущерба гражданину) и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.