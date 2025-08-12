Фигурантка совершила преступления по указанию мошенников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал местную жительницу виновной в поджоге администрации Мегиона и трех служебных автомобилей полиции по указанию мошенников. Она приговорена к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.

"В Мегионском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Мегиона, которая подожгла здание местной администрации и три служебных автомобиля ОМВД России по Мегиону, используя бутылки с бензином. <…> Суд пришел к выводу, что <…> наказание следует назначить в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подсудимая в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и раскаялась.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года силовики возбудили уголовные дела о хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога в отношении жительницы Югры, которая по указанию мошенников подожгла здание администрации города Мегиона и попыталась поджечь несколько служебных машин возле местного отдела полиции. Пожар в здании администрации в одном из кабинетов был потушен на площади 2 кв. м.

В следственном управлении СК РФ по Югре сообщали, что в ходе допроса подозреваемая пояснила, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они сообщили ей об оформлении кредита на нее на территории другого государства, в связи с чем она может быть привлечена к уголовной ответственности. В результате женщина перевела неизвестным более 400 тыс. рублей, взятых в кредит, а затем решилась на серию поджогов.