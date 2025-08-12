С начала суток зафиксировано три удара ВСУ по городу с применением беспилотников

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Мирный житель Горловки ДНР пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток три удара ВСУ по Горловке с применением беспилотников.