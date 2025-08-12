ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Мирный житель Горловки ДНР пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил глава городского округа Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в поселке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало с начала суток три удара ВСУ по Горловке с применением беспилотников.