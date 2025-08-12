Также обстрелы привели к лесным пожарам общей площадью более 115 га

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал в Алешкинском округе Херсонской области за минувшие сутки в результате сброса боеприпасов с беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадал мирный житель. В Раденске Алешкинского округа киевские боевики сбросили с беспилотников "Баба-яга" боеприпасы на жилые дома. Ранен мужчина 1991 года рождения. Его доставили в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Обстрелы привели к лесным пожарам в Голопристанском округе общей площадью более 115 га. Все очаги потушены. ВСУ также обстреливали Каховку, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Новую Маячку и Старую Збурьевку.