ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суд взыскал 1,1 млн рублей с жительницы Екатеринбурга, которая предоставляла услуги целительницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Супружеская пара подала иск о защите прав потребителей после того, как поняла, что магические манипуляции положительного результата не принесли.

"Осенью 2023 года жительница Екатеринбурга <...> обратилась в магазин "Колдуй баба, колдуй дед" с проблемами по здоровью. Вещунья Юлия обещала помочь, <…> во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров и Юлия поможет их преодолеть. <…> В декабре 2023 года после очередной "чистки" супруги поняли, что <…> положительных изменений магические манипуляции не принесли. [Суд взыскал с Юлии денежные средства в размере] 1 млн 132 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде уточнили ТАСС, что суд рассмотрел иск о защите прав потребителей. Отмечается, что в общей сложности супруги заплатили женщине более 500 тыс. рублей - за сеансы, "чистку" дома и расходные материалы, обучение и аренду помещения. На просьбу вернуть средства женщина не реагировала, тогда муж обратился в суд, который вынес заочное решение о взыскании. Ответчица на заседание не явилась.

В частности, суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - почти 150 тыс. рублей и штраф - еще порядка 380 тыс. рублей.