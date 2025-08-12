Стоимость наркотика на черном рынке составляет 10 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли контрабанду около 3 кг марихуаны на 10 млн рублей, обнаруженную в посылке из США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду 3 кг марихуаны в посылке из США. Стоимость наркотика на черном рынке составляет 10 млн руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявить поставку удалось в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Таможенники установили, что в адрес 47-летнего жителя Пятигорска поступило отправление из Сан-Франциско. "В посылке среди одежды, обуви и перца были спрятаны 32 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана. При получении товара мужчина был задержан с поличным. Он подтвердил, что заказал из-за границы наркотическое средство", - сообщили в ФТС.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере.