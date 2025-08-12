"Данас": лесные пожары приблизились к столице Черногории

В районе Подгорицы огонь дошел до жилых домов в трех пригородах, где несколько десятков человек были вынуждены эвакуироваться

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Несколько крупных лесных пожаров зафиксировано в Черногории в разгар летнего туристического сезона. Как сообщает газета "Данас", наиболее тяжелая ситуация сложилась в двух крупнейших городах - Подгорице и Никшиче, а также в приморских районах Чань и Булярица.

В районе Подгорицы огонь дошел до жилых домов в трех пригородах, где несколько десятков человек были вынуждены эвакуироваться. В ряде районов черногорской столицы возникли перебои с водой и электричеством. Огонь нанес значительный материальный ущерб, пострадали несколько человек.

Сильный ветер и высокая температура осложняют борьбу с пожарами, охватившими, по оценке издания, "значительные территории".

Днем ранее Сербия направила в Черногорию вертолет российского производства "Камов" грузоподъемностью пять тонн в качестве экстренной помощи. Машина уже работает над тушением пожара в окрестностях Подгорицы.