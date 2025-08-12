Фигуранта приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима

КАЗАНЬ, 12 августа /ТАСС/. Верховный суд Республики Татарстан отменил решение Вахитовского суда Казани, который в июне этого года постановил освободить осужденного на 12,5 года колонии экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина от отбывания наказания в связи с болезнью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба суда.

"Верховный суд отменил постановление Вахитовского суда Казани от 11 июня. <...> Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2021 года суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении Мусина. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. В конце ноября 2024 года Мусину вынесли приговор по второму уголовному делу - его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к 6,5 года лишения свободы. По совокупности приговоров общий срок заключения составил 12,5 года. Признанный судом ущерб по первому уголовному делу составил 22,8 млрд рублей, по второму - 8,6 млрд рублей.

Как установил суд, с 2013 по 2016 год Мусин, будучи председателем ПАО "Татфондбанк", злоупотреблял полномочиями, что привело к невозвращению банку выданных кредитов на общую сумму свыше 17 млрд рублей, а также незаконному выводу залогового обеспечения на сумму около 5 млрд рублей, повлекло отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности и признание банка банкротом.