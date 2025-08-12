Бывшему вице-губернатору Рязанской области смягчили приговор

Игорю Грекову назначили 16 лет 11 месяцев лишения свободы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рязанский областной суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову по делу о мошенничестве и получении взяток. Ему назначили 16 лет 11 месяцев лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда изменила приговор Советского районного суда г. Рязани в отношении Грекова и назначила 16 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 399 млн 950 тыс. рублей штрафа", - сказали в суде.

16 мая Советский районный суд приговорил Грекова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей. Также суд взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 млн рублей.

Прокуратура просила Грекова приговорить к 22 годам 3 месяцам лишения свободы, штрафу в размере 400 млн рублей, а также лишить его наград. Греков имеет орден Мужества и орден Дружбы, а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Установлено, что с января 2018 года по январь 2021 года Греков, действуя в составе организованной группы, получал взятки от представителей коммерческих организаций, денежные средства передавались за общее покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для региона. Общая сумма взяток составила более 136 млн рублей. Кроме того, он похитил более 15 млн рублей из бюджета при закупке дорожной техники.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.