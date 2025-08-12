На острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи

Вулкан выбросил пепел на высоту 1,6 тыс. м над кратером, или 4,5 тыс. м над уровнем моря

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Извержение вулкана Марапи произошло на индонезийском острове Суматра (провинция Западная Суматра). Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По его данным, вулкан выбросил пепел на высоту 1,6 тыс. м над кратером, или 4,5 тыс. м над уровнем моря. Как отмечается, пепел с большой интенсивностью распространяется в северо-восточном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики призвал местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км, а также использовать маски для защиты дыхательных путей от попадания вулканического пепла.

Марапи - действующий вулкан высотой 2 891 метр над уровнем моря, который расположен у северо-западной оконечности хребта Барисан на западе республики. В декабре 2023 года в результате извержения Марапи погибли по меньшей мере 22 человека.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.