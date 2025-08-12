Имущество депутата парламента Тувы на 7 млн рублей арестовали по делу о стрельбе

Арест наложили на жилой дом, земельный участок и два нежилых помещения

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Арест на имущество депутата Верховного хурала (парламента) Тувы Саяна Ондара стоимостью свыше 7 млн рублей наложен в связи с гражданским иском пострадавшей при стрельбе у ресторана. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В ноябре 2024 года у ресторана в Кызыле произошла драка со стрельбой. Первоначально сообщалось, что в результате драки была ранена женщина. Фигурантом этого дела стал российский дзюдоист, депутат Верховного хурала (парламента) Тувы Саян Ондар. Он был отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия).

"В рамках уголовного дела потерпевшей предъявлен гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением. На имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн рублей наложен арест", - сообщили в прокуратуре, добавив, что арест наложен на жилой дом, земельный участок и два нежилых помещения.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Ондар, находясь на прилегающей территории ресторана "Гранд сити", в ходе ссоры подбежал к автомобилю потерпевшего и произвел выстрелы из принадлежащего ему травматического пистолета. "В результате противоправных действий мужчины потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, а его родственница, находившаяся на переднем сиденье, - тяжкий вред здоровью", - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата. После конфликта в ресторане Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов республиканского парламента на основании его заявления.

Ондар родился в Туве в 1995 году. Он призер чемпионата России по дзюдо, обладатель Кубка России и многократный призер Кубка Европы. В 2024 году был избран депутатом Верховного хурала Тувы.