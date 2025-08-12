Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Тюменской области, обвиняемого в ДТП, в котором погибли женщина и ее девятилетний сын при столкновении автомобиля и электросамоката. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Тюменской области.

"По ходатайству следствия судом арестован житель Армизонского района, обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина и ее несовершеннолетний сын. Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, 10 августа 2025 года автомобиль Lada Granta въехал в электросамокат, двигавшийся в попутном направлении на 67-м километре автодороги Омутинское - Армизонское в Армизонском районе Тюменской области. На электросамокате ехали 43-летняя женщина с 9-летним сыном, они погибли. По данным полиции, 38-летний водитель был пьян.