Куратор обещал им за проделанную работу 120 тыс. рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами и УФСБ задержали двоих подростков, которые подозреваются в поджоге тепловоза в депо в Орле, за проделанную работу им обещали до 120 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел от работников эксплуатационного локомотивного депо Орел-Сортировочный поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз. Начался пожар, в результате которого частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших среди граждан нет.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Орел и управления уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО, во взаимодействии с сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Орловской области и коллегами из регионального УФСБ России в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет", - сказали в пресс-службе.