В Улан-Удэ водитель автомобиля наехал на торговый киоск у остановки

Мужчина получил травмы

УЛАН-УДЭ, 12 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на торговый киоск у остановки в Улан-Удэ, он получил травмы. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП на улице Трубачеева. Сегодня днем 45-летний водитель автомобиля Nissan на остановке общественного транспорта не справился с управлением и совершил наезд на торговый киоск. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель потерял управление из-за проблем со здоровьем, устанавливаются все обстоятельства аварии.