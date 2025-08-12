В КБР завели дело из-за мошенничества с кредитом на 10 млн рублей

Речь идет о жительнице региона, которая получила 10 млн рублей целевого займа, деньги она потратила по своему усмотрению

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве с кредитом на 10 млн рублей, рассказали в региональном МВД.

"Предварительно установлено, что в ноябре 2022 года женщина направила в финансовую организацию заявление о выдаче ей кредита на развитие бизнеса и пакет документов со сведениями о том, что она является директором сельскохозяйственного предприятия, занимающегося оптовой торговлей зерном. В действительности она предпринимательскую деятельность не вела и предоставила ложные сведения о состоятельности, а расплачиваться по будущим долговым обязательствам в дальнейшем не собиралась", - отметили в МВД.

Речь идет о 38-летней жительнице региона, которая в итоге получила 10 млн рублей целевого займа. Деньги она потратила по своему усмотрению. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество).