Проводятся следственные действия

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Махачкалы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории Махачкалы, совершил публичное оправдание терроризма путем размещения в канале мессенджера, доступ к просмотру которого имеет неограниченный круг интернет-пользователей, видеозаписей, направленных на формирование идеологии терроризма и оправдывающих террористическую деятельность.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.