Фигурант обвиняется в получении взятки за бездействие и превышении должностных полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу бывшего начальника отдела полиции №2 в Екатеринбурге, обвиняемого в получении взятки за бездействие и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела полиции №2 УМВД России по Екатеринбургу. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредников за незаконные действия и бездействие, в значительном размере), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной заинтересованности). <…> Суд по ходатайству следователя СК России заключил обвиняемого под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 декабря 2024 года обвиняемый предложил подчиненному сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого поступило заявление о причинении побоев директору базы отдыха. Фигурант получил взятку в размере 100 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение виновных к уголовной ответственности, а также за отказ в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в декабре того же года обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам передать ему 457 тыс. рублей из средств разовой премии по итогам работы за 2024 год, которые он присвоил себе. "Уголовное дело по факту покушения на убийство директора базы отдыха в апреле 2025 года было направлено в суд, обвиняемым по нему проходит взяткодатель", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, ряд должностных лиц также были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. "Вскоре после задержания по итогам служебной проверки руководитель вышеназванного территориального ОВД был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Такое же наказание постигло и начальника дежурной части того же отдела", - отметил он.