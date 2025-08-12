Мужчина хранил у себя ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию

ГЕНИЧЕСК, 12 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Херсонской области к шести годам двум месяцам лишения свободы за хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"Чаплынским межрайонным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, жителя региона 1973 года рождения, причастного к незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина хранил у себя ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 6 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - добавили в управлении.