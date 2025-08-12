ФАС возбудила дело против "Сравни.ру" из-за рекламы вклада со ставкой 30%

Служба считает, что действия организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ФАС возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Служба считает, что действия организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

"В видеоролике была представлена привлекательная информация об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иные сведения о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировались в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени", - уточнили в ФАС.

По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию.

В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.