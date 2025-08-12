Фигурант является сторонником запрещенной террористической организации и активным участником оппозиционных интернет-сообществ

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области, задержанного сотрудниками управления ФСБ России по региону в августе 2024 года, виновным в том, что он публично призывал к совершению террористических актов. Он приговорен к шести годам колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права администрирования сайтов на 3 года", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Фигурант был задержан в августе 2024 года. Было установлено, что он является сторонником запрещенной террористической организации, активным участником оппозиционных интернет-сообществ. Занимался публичными призывами к террористической деятельности.

В пресс-службе управления напомнили, что публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, а также распространение террористической идеологии являются общественно опасными деяниями и влекут уголовную ответственность.