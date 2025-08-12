В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза

Мероприятие необходимо для согласования экстренных мер по защите жизни людей, имущества, инфраструктуры и природных ресурсов, сообщил председатель парламента страны Андрия Мандич

БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Председатель Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич направил президенту и премьеру республики запрос на созыв экстренного заседания Совета безопасности страны в связи с лесными пожарами.

"Черногория столкнулась со стихийным бедствием, которое может стать одним из крупнейших в ее истории. Экстремальные погодные условия - температура выше 40 градусов, низкая влажность, крайне неблагоприятные гидрологические условия и сильный ветер - привели к возникновению масштабных пожаров и постоянно увеличивают риск распространения огня и возникновения новых очагов возгорания. По мнению экспертов, ближайшие три дня критически важны для стабилизации ситуации", - написал Мандич в X.

По его словам, созыв заседания Совбеза необходим для утверждения "срочных мер по защите жизни людей, имущества, инфраструктуры и природных ресурсов".

В разгар летнего туристического сезона в Черногории зафиксировано несколько крупных лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в двух крупнейших городах - Подгорице и Никшиче, а также в ряде приморских районов. Днем ранее Сербия направила в Черногорию вертолет российского производства "Камов" грузоподъемностью 5 тонн в качестве экстренной помощи. Машина уже работает над тушением пожара в окрестностях Подгорицы.