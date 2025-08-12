Она является обвиняемой по одному уголовному делу с бывшим адвокатом Дмитрием Захватовым

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Марию Соленову, обвиняемую в организации финансирования терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал Соленовой меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции", - сообщили в суде.

Соленова является обвиняемой по одному уголовному делу с бывшим адвокатом Дмитрием Захватовым. В РФ экс-адвокат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "а", "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Решением суда он заочно арестован на два месяца.

Захватов объявлен в розыск. По предварительным данным, его уголовное дело может быть связано с публикацией в интернете со ссылками для финансовых пожертвований на покупку беспилотников для украинской армии и витаминов для боевиков запрещенного в России и признанного террористической организацией националистического батальона "Азов".

Ранее суд арестовал имущество Захватова и Соленовой.