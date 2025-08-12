В Новосибирске завели уголовное дело после падения ребенка в яму с кипятком

Провал появился в результате коммунальной аварии

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения ожогов 11-летней девочкой в результате коммунальной аварии в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным СК, днем 11 августа возле одного из многоквартирных домов в Первомайском районе Новосибирска девочка провалилась в яму с кипятком. Провал появился в результате коммунальной аварии. Ребенка с ожогами доставили в медучреждение, где ему оказывают интенсивную помощь. В прокуратуре региона уточнили, что ведомство взяло ход расследования дела на контроль.