Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную, где столкнулась с грузовиком, в результате она погибла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московкой области.

ДТП произошло 11 августа в 19:18 мск на 5-м км автодороги МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД.

"По предварительной информации, 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем "Шакман". В результате ДТП она погибла на месте", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.