В их числе 10 детей

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Сальмонеллез лабораторно подтвердили у 46 человек, в том числе у 10 детей, в городе Стрежевом на севере Томской области. Деятельность двух объектов общепита - очагов инфекции - приостановлена на 45 дней, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Стрежевом были зарегистрированы 4 случая заболевания сальмонеллезом. Горожане пострадали после употребления различной пищи. Среди них готовая еда из магазина, шашлыки в одном из местных заведений. Эпидемиологическое состояние в городе оценивается как неблагополучное.

"Было выявлено 2 очага с общим количеством 46 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, в том числе у 10 детей. Стрежевчане пострадали, употребив пищу из объектов торговли с цехами готовой продукции: салаты, куриные отбивные, шашлыки и другое", - сказано в сообщении.

В этих двух объектах были обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований, ставших источником вспышек. Деятельность этих объектов была незамедлительно приостановлена до 45 суток.

В городе проверили и другие точки общепита - в большинстве отсутствует производственный лабораторный контроль: не исследуется своя продукция и не проводятся смывы для оценки санитарного состояния. Также часто встречалось отсутствие маркировки разделочного инвентаря и производственного оборудования, не работала вентиляция, не было бактерицидных ламп, не проводилась дератизация и дезинсекция помещений, нарушались требования поточности. При этом часть предприятий общественного питания Стрежевого ответственно подходит к соблюдению санитарных правил, у некоторых практически не было замечаний, отмечают специалисты.

"Проверки в Стрежевом будут продолжены, так как некоторые кафе в дни инспекции закрылись под предлогом разных причин, повесив на двери соответствующие таблички", - сказал замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Егор Медведь.