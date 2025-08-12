Информацию о том, какие конкретно действия запретили фигуранту, не уточнили

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Салехардский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на 1 месяц 18 дней бывшему заместителю главы города Николаю Токарчуку по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

О задержании Токарчука стало известно 11 августа, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

"У него запрет определенных действий на 1 месяц 18 дней", - сказали в суде, не уточнив, какие конкретно действия запрещены фигуранту.

Ранее в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщали, что предполагаемая сумма ущерба в результате преступления составляет более чем 3 млн рублей. По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя в составе группы лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание нескольких услуг, при этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были.