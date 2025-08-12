Мужчину доставили в Курскую областную больницу

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Заолешенка Суджанского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Заолешенка Суджанского района. В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног", - написал он.

Мужчину доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.