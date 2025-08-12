Среди них трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП в Сысертском районе Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, 12 августа <...> на 2-м км автодороги Подъезд к селу Большое Седельниково водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по второстепенной дороге, при выезде на нерегулируемый перекресток нарушил ПДД, не предоставив преимущество в движении автомобилю Volkswagen Tiguan, который двигался по главной дороге, что привело к столкновению. В результате аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель Volkswagen, его пассажирка, а также трое детей в возрасте 5, 7 и 15 лет, находившиеся на заднем сидении. Все пострадавшие, включая несовершеннолетних, были пристегнуты и перевозились без нарушений ПДД", - говорится в сообщении.

В отношении водителя Ford Transit возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 12.13 КоАП РФ (непредоставление в движении транспортному средству, имеющему преимущество) и по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью).