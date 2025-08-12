В Москве в ходе рейда выявили более 1,8 тыс. нарушений среди водителей мототранспорта

В ГАИ сообщили, что среди выявленных нарушений - управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ в ходе рейда в Москве выявили более 1,8 тыс. административных правонарушений среди водителей мототранспорта. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"За время рейда с 8 по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено более 1,8 тыс. административных правонарушений среди водителей мототранспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ уточнили, что среди выявленных нарушений - управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, с неисправностями или управление ТС без имеющихся на то прав. Кроме того, были зафиксированы факты выезда на мототранспорте на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление ТС в состоянии опьянения. "Контроль за данной категорией участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", - отметили в ГАИ.

Ранее сообщалось, что целью рейда является профилактика нарушений правил дорожного движения во время управления мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе управление ТС несовершеннолетними.