Суд прекратил дело против экс-начальника филиала ЖКУ Минобороны в Екатеринбурге

Дмитрию Есину назначили штраф в размере 40 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга прекратил дело в отношении бывшего начальника жилищно-коммунальной службы ЖКУ Минобороны РФ Дмитрия Есина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Дмитрия Есина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). <…> Суд постановил прекратить уголовное дело, назначить Есину меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С июня 2021 года по июль 2022-го Есин, зная, что на объектах текущего ремонта работы выполнены не в полном объеме, подписывал акты о приемке работ для того, чтобы приукрасить действительное положение дел и избежать дисциплинарной ответственности. Есин причинил ущерб Минобороны в размере более чем 192 тыс. рублей. Отмечается, что мужчина полностью возместил причиненный вред. Представитель потерпевшего не возражал против прекращения уголовного дела.