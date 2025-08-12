На пути пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Очередной выброс пепла на вулкане Ключевской зафиксировали в Камчатском крае, высота выброса составила 10 км. Об этом сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"Вулкан Ключевской вновь выбросил пепел на высоту 10 000 метров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при изменении ветра незначительное количество пепла может выпасть в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово в Усть-Камчатском округе. В данный момент пеплопадов не зафиксировано, добавили в МЧС.

Это второй крупный выброс пепла за сутки. Ранее в ведомстве сообщили, что утром (по местному времени) вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Ключевской активизировался после мощного землетрясения 30 июля.

В данный момент активность на Камчатке проявляют семь вулканов.