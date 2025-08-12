Замглавы комитета уголовно-исполнительной системы МВД Рустем Тунгышбаев отметил, что виновные должностные лица изолятора будут привлечены к ответственности

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора временного содержания (СИЗО) в Атырау в Казахстане по ошибке отпустили на свободу не того заключенного из-за совпадения фамилий. По данному факту возбуждено уголовное дело, ошибочно освобожденного уже вернули в изолятор, сообщил заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Рустем Тунгышбаев.

"В результате допущенной сотрудниками ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осужденного. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечен, осужденный находится в исправительном учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал представитель ведомства в видеокомментарии, опубликованном агентством Tengrinews.

Замглавы комитета отметил, что виновные должностные лица изолятора будут привлечены к ответственности.

По информации атырауской газеты Ак Жайык, причиной случившегося стала путаница из-за совпадения фамилий заключенных, при этом "бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после чего счастливчик покинул изолятор". Ошибку удалось обнаружить и вернуть освобожденного в исправительное учреждение.