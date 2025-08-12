Подрядная организация возводила центр боевых искусств с нарушением сроков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело в отношении директора управления капитального строительства Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа из-за центра боевых искусств, который подрядная организация возводила с нарушением сроков. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Югре.

В администрации Нижневартовска ТАСС ранее сообщали, что строительство объекта планируется завершить в 2024 году, но затем срок был сдвинут на 2025 год. Отмечалось, что отставание от графика вызвано низким уровнем мобилизации рабочих. Также там поясняли, что цена муниципального контракта с учетом допсоглашения составила более 1 млрд рублей. Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе визита в Нижневартовск в июне 2025 года сообщил, что подрядчик свои обязательства не реализовал, за год готовность выросла лишь на 15%, поэтому он поручил взять объект на постоянный контроль с применением жестких санкций за срыв сроков.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении директора УКС города Нижневартовска. По версии следствия подозреваемый, являющийся ответственным представителем заказчика по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству центра боевых искусств совместно с иными неустановленными лицами с ноября 2024-го по июль 2025 года проавансировал муниципальный контракт при отсутствии необходимых для выплаты документов", - сказано в сообщении.

Ранее директор управления капитального строительства Нижневартовска Марсель Шадыев сообщал журналистам, что власти расторгают контракт с подрядной организацией, возводящей центр боевых искусств. По его словам, компания должна будет вернуть аванс и заплатить штрафы за неисполнение сроков контракта, авансовая сумма составляла 335 млн рублей, а штрафные санкции будут рассчитаны после расторжения контракта. Он пояснял, что сроки контракта сорваны по вине подрядчика. Шадыев уточнял, что подрядчиком не выполнена облицовка фасада, отделочные работы, не созданы внутренние и инженерные сети, не установлено уличное освещение, не произведены благоустройство, поставка и установка технологического оборудования.

В настоящее время в Югре нет больших специализированных спортивных объектов для развития тхэквондо. Чтобы решить вопрос с улучшением материальной базы для занимающихся различными видами боевых искусств было принято решение о строительстве профильного центра в Нижневартовске. Как сообщали ТАСС в Департаменте физической культуры и спорта Югры, планируется, что здесь местные жители будут оттачивать свое мастерство в боксе, тхэквондо, дзюдо, самбо и других видах единоборств. Центр позволит создать комфортные условия для профессиональной подготовки борцов, повысить качество тренировочного процесса. Предполагается, что площадь здания превысит 5,1 тыс. кв. м, и здесь одновременно смогут заниматься более 200 человек.