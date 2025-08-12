ТАСС: руководство КузГТУ подозревают в фиктивном зачислении абитуриентов

На обучение фиктивно приняли десятки человек, что привело к ущербу в размере 18 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Обыски прошли у ректора и других должностных лиц Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, на обучение были фиктивно зачислены десятки человек, что привело к ущербу в размере 18 млн рублей.

"В ходе приемной кампании 2022-2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц. При этом прошли обыски по местам жительства и работы ректора КузГТУ и иных сотрудников.

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева является одним из крупнейших вузов в Кемеровской области, в нем обучается более 11 тыс. студентов. С 1 октября 2020 года КузГТУ возглавляет Алексей Яковлев в статусе временно исполняющего обязанности ректора. Спустя год он был утвержден в данной должности.