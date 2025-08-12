Мужчина покинул территорию России и находится в международном розыске

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал водителя грузового автомобиля, пытавшегося сбить людей возле кафе в Новосибирске. Мужчина покинул территорию России и находится в международном розыске, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Следователь пояснил, что обвиняемый покинул территорию Российской Федерации, находится в межгосударственном розыске. С учетом того, что предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, направленного против жизни и здоровья личности, обвиняемый является гражданином иностранного государства, находится в межгосударственном розыске, судом в отношении [Эльчина] Джаннатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье водитель грузовика дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе "У дороги", где находилось несколько человек. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, им оказали помощь на месте. Водитель скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).