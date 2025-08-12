Причина смерти 52-летнего гражданина РФ Олега Семичева устанавливается

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами в связи со смертью на курорте российского гражданина и окажет помощь в репатриации его тела. Об этом сообщило российское диппредставительство.

"В связи с сообщениями турецких СМИ о гибели российского гражданина в городе Анталья генеральным консульством России установлен контакт с местными правоохранительными органами, которые подтвердили, что по данному факту проводятся следственные действия. Причина смерти россиянина устанавливается. Генконсульство России держит указанную ситуацию на контроле и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянина", - говорится в сообщении.

Агентство DHA ранее сообщило, что в квартире дома в районе Коньяалты Антальи было найдено тело 52-летнего гражданина РФ Олега Семичева. Прибывшие по вызову его жены врачи констатировали смерть мужчины, при этом посчитали ее обстоятельства подозрительными.