Еще трое пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области, один водитель большегруза погиб, три человека пострадали. Затруднено движение в сторону Казани, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о столкновении 2 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе М-7 "Волга" в Кстовском муниципальном округе. В результате ДТП погиб водитель одного из большегрузов, 3 человека пострадали. Для ликвидации последствий аварии от чрезвычайного ведомства было задействовано 4 специалиста и 1 единица техники. Движение в сторону г. Казани затруднено", - говорится в сообщении.