Людмилу Кавалдину и Владимира Ляхова заключили под стражу на срок два месяца

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нагатинский районный суд Москвы арестовал еще двоих подозреваемых в нападении на отделение "Почты России" на юге Москвы 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кавалдиной Людмиле и Ляхову Владимиру меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в суде. Днем ранее были арестованы трое других фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.