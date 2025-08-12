Водитель погиб на месте

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Грузовик упал в горную реку в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), водитель погиб на месте, сообщили в региональной прокуратуре.

"Согласно предварительной информации, сегодня на трассе Чегем-2 - Булунгу водитель грузового автомобиля "Камаз" не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Чегем. Водитель скончался на месте происшествия от полученных повреждений", - пояснили в прокуратуре.

Ведомство проводит проверку. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины выясняются.