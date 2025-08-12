Травмы получили четыре девочки и мальчик

БЕЛГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Беспилотник атаковал частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, травмы получили пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Пятеро детей получили травмы. Четырех девочек 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В доме в результате атаки пробиты кровля и потолок, повреждено остекление, добавил губернатор.