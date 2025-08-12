Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Дагестане. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"19-летний местный житель, управляя автомобилем и двигаясь в составе свадебного кортежа, из-за несоблюдения безопасной дистанции и бокового интервала столкнулся с автомобилем "Лада Калина" под управлением 18-летнего местного жителя, после чего оба автомобиля съехали с дороги в обрыв высотой 50 метров. В результате ДТП 20-летний пассажир "Лады" от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водители обоих транспортных средств и пассажиры доставлены в больницу.