В Подмосковье автомобиль врезался в остановку

Два человека пострадали

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали после наезда автомобиля на остановку в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня примерно в 19:15 возле торгового центра, расположенного на Лихачевском проспекте, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Hyundai, совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе ДТП пострадали пешеходы - мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, отметили в ведомстве.