Умер один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе

Власти Нижегородской области окажут семье погибшего необходимую помощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе Нижегородской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

11 августа из-за атаки БПЛА на Арзамас один человек погиб, двое пострадавших были доставлены в больницу. Позже за помощью к медикам обратилась женщина, ее перевели на амбулаторное лечение.