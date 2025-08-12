В пресс-службе ГСУ СК по городу сообщили, что волосы несовершеннолетней попали в решетку, находящуюся в нижней части бассейна

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Столичные следователи начали проверку после инцидента с засасыванием девочки в бассейне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Зюзинским межрайонным следственным отделом по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что 12 августа в одном из бассейнов развлекательного комплекса, расположенного на улице Аллея Витте в Москве, 12-летняя девочка нырнула, и ее волосы попали в решетку, находящуюся в нижней части бассейна. "Несовершеннолетняя самостоятельно не смогла подняться на поверхность. Помощь ей оказали спасатель комплекса и мама. В настоящее время девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в столичном ГСУ СК.