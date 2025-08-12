В Ингушетии из-за аварии без воды остались 11 населенных пунктов

На главной насосной станции произошли разрывы магистрального водопровода

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Авария на насосной станции и разрывы на магистральном водопроводе стали причиной отсутствия воды в 11 населенных пунктах в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"В связи с аварией на главной насосной станции произошли разрывы магистрального водопровода. Подача воды приостановлена в следующих населенных пунктах: городах Сунжа и Карабулак, поселках Заовражный, Восточный, Солнечный, сельских поселениях Троицкое, Сагопши, Пседах, Инарки, во втором микрорайоне Малгобека и частично в Малгобекском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент аварийные бригады пытаются устранить повреждения.

"Основные работы планируется завершить ночью, полное восстановление водоснабжения - к утру", - отмечается в сообщении.