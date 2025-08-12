По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в небе над одним из районов Воронежской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружено и уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.

На территории региона сохраняется опасность атаки БПЛА, а в Воронеже - угроза непосредственного удара.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об одном сбитом над Воронежской областью БПЛА.