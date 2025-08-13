Как указано в материалах дела, террористов преследовали два экипажа ДПС, которые открыли огонь, чтобы их остановить

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомобиль Renault, на котором напавшие на концертный зал "Крокус сити холл" пытались скрыться от полицейских, во время погони на трассе М-3 столкнулся со встречным автомобилем и только тогда остановился. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Там указано, что машину с террористами преследовали два экипажа ДПС, которые открыли огонь по этому автомобилю, чтобы его остановить.

"После 4 выстрелов по задним колесам автомобиль Renault Symbol начал вилять по дороге, съехал на правую обочину <...>. Сотрудники второго экипажа применили автоматическое оружие АКС-74У. В результате чего прострелили ему переднее левое колесо и заднее стекло. Автомобиль начал заметно снижать скорость, в этот момент во встречном направлении двигался микроавтобус. Водитель преследуемого автомобиля направил автомобиль в лобовое столкновение с микроавтобусом. В последний момент водитель микроавтобуса применил маневр уворота от удара. Несмотря на это, избежать столкновения не удалось, Renault Symbol столкнулся с микроавтобусом в области его заднего правого колеса. <...> После удара Renault занесло, он остановился в центре проезжей части", - сказано в материалах дела.

Авария произошла на 376-м км автодороги М-3 "Украина" в Навлинском районе.

В материалах дела сказано, что Renault врезался в микроавтобус Volkswagen Crafter. В этот момент там находились 14 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.

