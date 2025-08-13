Губернатор региона Андрей Бочаров поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР) организуют для жителей многоэтажного дома в Волгограде, на крышу которого упали обломки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по ул. Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров информировал, что обломки дрона упали на крышу 16-этажного дома в Тракторозаводском районе города.