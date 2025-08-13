Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 км

Пепловый шлейф распространяется в юг-юго-западном направлении, на пути находятся населенные пункты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 7 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 000 метров: есть вероятность пеплопада. Пепловый шлейф распространяется в юг-юго-западном направлении. На его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов", - сообщает ведомство.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.